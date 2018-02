Caruaru Por Paixão 2018 será de 24 de março a 1º de abril

NE10 Interior

Foi lançado o edital de convocatória para habilitação e seleção de propostas de atividades artísticas e culturais de artistas caruaruenses para compor a programação do evento Caruaru Por Paixão 2018, que será realizado de 24 de março a 1º de abril, de acordo com a assessoria da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

As inscrições estão abertas desde a segunda-feira (12) e devem ser realizadas até o dia 23 de fevereiro, considerando, para as inscrições presenciais, os dias úteis, das 08h às 13h, na sede da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru (FCTC), que fica na Praça Coronel José de Vasconcelos, nº 100, Centro. As inscrições on-line podem ser feitas até as 23h59min do dia 23 de fevereiro, através do e-mail caruaruporpaixao2018@caruaru.pe.gov.br.







Serão aceitas propostas de todas as linguagens artísticas nas áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Design e Moda, Artesanato, Música, Dança, Artes Cênicas, Cultura Popular, Arquitetura/Urbanismo e Patrimônio Cultural, Povos Tradicionais, Fotografia, Livro, Leitura e Literatura e Gastronomia.

A FCTC reservará uma cota de até 50% (cinquenta por cento) do total da programação do evento para convidar artistas e grupos que não estiverem inscritos no edital. O resultado com as propostas selecionadas será divulgado no dia 9 de março. Já a divulgação de toda a programação do Caruaru por Paixão 2018 está prevista para o dia 14 de março. O edital está disponível no site oficial da Prefeitura (www.caruaru.pe.gov.br) e na sede da FCTC.