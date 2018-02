Alunos da rede municipal de ensino voltam às aulas em Caruaru

NE10 Interior

Algumas escolas que são de tempo integral terão o ano letivo com início no dia 05 de março. Foto: reprodução/TV Jornal

Alunos da rede municipal de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, vão retornar as aulas nesta quinta-feira (15). De acordo com a assessoria da Secretaria de Educação do município, as exceções são as escolas Álvaro Lins, CAIC, Altair Porto, Rubem de Lima Barros e João Lyra Filho, que são de tempo integral e terão o ano letivo com início no dia 05 de março.

A novidade para este ano é a abertura de mais de 220 vagas de creche e pré-escola, no bairro Centenário, com a inserção, na rede, do prédio onde funcionava a antiga Escola Antenor Simões II. As vagas beneficiarão crianças de 4 meses a 5 anos da comunidade e das localidades vizinhas. As unidades de ensino situadas nos residenciais Alto do Moura e Luiz Bezerra Torres, inauguradas recentemente, também terão as atividades iniciadas, beneficiando crianças e adolescentes.







“Este ano, a rede municipal de ensino receberá cerca de 42 mil alunos em grande estilo. São dezenas de escolas requalificadas com espaços físicos propícios e bem equipados, professores capacitados, ferramentas tecnológicas para inovar e aperfeiçoar o método pedagógico e material didático completo e com uma qualidade nunca vista em Caruaru”, afirmou Rubenildo Moura, secretário de Educação.

Matrículas

Os pais ou responsáveis que ainda não matricularam os seus filhos ou familiares devem procurar a Secretaria de Educação para que os estudantes sejam encaminhados para as escolas mais próximas de suas residências.