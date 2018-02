Último dia do Gravatá Jazz Festival leva público para longe da folia

NE10 Interior

Público apreciou programação diferenciada no festival. Foto: reprodução/TV Jornal

Gravatá reuniu durante a folia de momo grandes nomes do jazz e do blues na cidade. O Gravatá Jazz Festival teve seu último dia de festa nesta terça-feira (13). A programação da terceira do festival contou com apresentações no Pátio Chucre Mussa Zarzar e vão contou também com nomes internacionais.

