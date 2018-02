Novo valor das passagens de ônibus repercute em Caruaru

NE10 Interior

Novo valor não agradou os usuários de transporte público. Foto: reprodução/TV Jornal

O valor da passagem de ônibus em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, sofreu um reajuste nesta quarta-feira (14). Foi publicado no Diário Oficial do Município na sexta-feira (09), o decreto assinado pela prefeita Raquel Lyra com os novos valores das tarifas. O valor passou de R$ 2,60 para o valor de R$ 3,15, o mesmo valendo para o Vale-Transporte. De acordo com o decreto, quem usa o Cartão Leva, o valor será de R$ 2,84. Ainda segundo o decreto, estudantes e servidores, que também têm acesso ao cartão passaram a pagar o valor de R$ 1,42.







O novo valor ficou definido após uma reunião no Conselho Municipal de Trânsito (Comut), realizado na última quinta-feira (8), junto com representantes das empresas de ônibus, dos sindicatos dos taxistas e mototaxistas e membros da sociedade, onde discutiram o possível aumento. Para quem mora na zona rural, a tarifa será mantida nos valores atuais, até que a bilhetagem eletrônica seja implantada nas linhas. Aos domingos e nos quatro feriados nacionais, será mantida a tarifa promocional, de acordo com o decreto. Alguns usuários não gostaram da mudança.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: