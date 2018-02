Missa marca o início da quaresma em Caruaru

NE10 Interior

A missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário marcou o início da quaresma. Foto: reprodução/TV Jornal

A missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário marcou o início da quaresma nesta quarta-feira de cinzas (14) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A celebração foi ás 09h00 (horário local).

Quem presidiu a missa foi o bispo Dom Bernardino Marchió. A cerimônia contou com a presença do clero do município. O período da quaresma é vivido pelos católicos como um momento de reflexão, jejum e oração.







Outras missas

Na cidade, outras igrejas também vão celebrar missas. A Paróquia São José, no bairro Petrópolis, celebra nesta quarta-feira (14) a Missa de Cinzas, tradicional momento da Igreja Católica. A celebração começa às 19h30 e será presidida pelo Pe. Alexsandro Jorge. Também será comemorada a abertura da Campanha da Fraternidade 2018, com o tema: “Fraternidade e superação da Violência”. A Paróquia São José é localizada na Avenida Cícero José Dutra, ao lado da Fafica.

De acordo com a assessoria, na Igreja da Matriz, haverá celebração eucarística ás 19h30. Já na Matriz de Nossa Senhora Aparecida, nas Rendeiras, a missa de cinzas vai ser a abertura da Campanha da Fraternidade 2018 com o tema, "Fraternidade e Superação da Violência". O lema é: "Em Cristo somos todos irmãos (Mateus 23, 8)". Outras missas vão acontecer na Nossa Senhora das Graças, Caiucá, ás 17h00 e na Matriz São Bento, ás 19h30.