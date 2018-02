Mais de 300 mil pessoas passaram pelo Carnaval de Bezerros

NE10 Interior

Multidão de foliões compareceram todos os dias de festa. Foto: reprodução/TV Jornal

O Carnaval de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, é conhecido mundialmente por ser o terceiro maior do Estado, atrás apenas de Recife e Olinda. A Folia do Papangu, como é conhecida a festa, reúne diversas apresentações e manifestações culturais. Todos os anos a cidade recebe milhares de turistas que querem conhecer e aproveitar o Carnaval com tranquilidade.







De acordo com a Secretaria de Turismo de Bezerros, mais de 300 mil pessoas passaram pelo Carnaval da cidade. Durante os quatro dias de festa, 90 atrações foram oferecidas em quatro palcos. Conhecido como “Folia do Papangu”, o evento já é uma tradição de vários anos na região e atrai diversos turistas de outras cidades e estados.

Veja na reportagem exibida no "Nosso Dia", da TV Jornal Interior: