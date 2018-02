Jovem de 22 anos é morto a tiros em Bezerros

NE10 interior

Vítima foi morto a tiros na zona rural do município. Foto: arte/NE10

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, nessa terça-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, Jefferson Eronildo Gomes da Silva, era natural de Camaragibe, Região Metropolitana do Recife, mas morava em Gravatá, também no Agreste, foi morto a tiros no Sítio Jurubeba, na zona rural do município.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste. O caso será investigado pela Polícia Civil. A motivação e autoria ainda são desconhecidas.