Homem morre afogado em açude de Bom Conselho

Caso aconteceu em açude na zona rural do município. Foto: reprodução/Google Maps

Um homem de 51 anos morreu afogado em Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco, nessa terça-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu no Sítio Serra Verde, na zona rural do município. Ainda segundo a PM moradores acionaram a polícia para retirarem o corpo do açude. A vítima, Cícero Alves, morava próximo do local do afogamento. Detalhes de como o afogamento teria acontecido não foram informados.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste. O caso será investigado pela Polícia Civil.