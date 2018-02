Fieis celebram missa na quarta-feira de cinzas

NE10 Interior

Para os católicos o período significa um período de reflexão, jejum e oração. Foto: reprodução/TV Jornal

Com o fim do Carnaval tem início a quaresma, que para os católicos significa um período de reflexão, jejum e oração. Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, o período começou com a tradicional missa de cinzas que aconteceu nesta quarta-feira (14) e reuniu muitos fiéis.

