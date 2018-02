Em Caruaru, Marco Zero recebe atendimento do 'Leva Itinerante'

NE10 Interior

Atendimentos vão acontecer até o sábado (18). Foto: assessoria/Divulgação

O 'Leva Itinerante' vai realizar atendimento em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, a partir desta quarta-feira (14) até o sábado (18). O ônibus estará estacionado no Marco Zero de Caruaru, na Rua XV de Novembro, realizando o cadastro para adesão do Cartão Leva Comum e recargas dos cartões comum, estudante e servidor.

De acordo com a Associação das Empresas de Transportes de Passageiros de Caruaru (AETPC), para fazer o cadastro do Leva comum é preciso levar RG, CPF e comprovante de residência. O cadastro é gratuito mas, para validar o cartão, é preciso fazer uma recarga mínima no valor de cinco tarifas.







Na quarta-feira (14), o atendimento será realizado das 14h às 18h, na quinta-feira (15) e sexta-feira (16) será das 8h às 18h, já no sábado (17) será das 8h às 13h.