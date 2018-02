Corpo de vigilante morto em incêndio em uma rádio é liberado

NE10 Interior

Vigilante morreu no local onde trabalhava. Foto: Cortesia/Robson André

Foi liberado nesta quarta-feira (14) o corpo do vigilante Carlos José Belarmino, de 40 anos, que morreu durante um incêndio em uma emissora de rádio em Taquatiringa do Norte, no Agreste de Pernambuco, na terça-feira (13).

O corpo da vítima estava no Instituto de Medicina Legal (IML), em Caruaru. O filho da vítima, informou por telefone ao NE10 que o enterro do vigilante será na manhã desta quinta-feira (15) em um cemitério de Taquatiringa do Norte.







O caso

De acordo com a Polícia Civil, o vigilante do local morreu asfixiado com a fumaça provocada pelo incêndio. A vítima teria ainda avisado sobre o incêndio durante a programação da rádio. A Polícia Civil investiga o caso.