Bloco Bacalhau do Lula Vassoureiro acontece nesta quarta-feira em Bezerros

NE10 Interior

Foto: reprodução/TV Jornal

Será realizado em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, o tradicional Bloco Bacalhau do Lula Vassoureiro que arrasta uma multidão todos os anos e encerra a folia na cidade nesta quarta-feira (14). No município, os preparativos para a festa já começaram. Criado em 1953, bloco é tradição na cidade.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: