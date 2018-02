Jovem morre em acidente de motocicleta em Bom Conselho

NE10 Interior

Jovem colidiu com ônibus e morreu no local. Foto: arte/NE10

Um jovem de 19 anos morreu em um acidente de motocicleta na PE-218, em Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco, nessa sexta-feira (9).

De acordo com a Polícia Militar, José Damião Siríaco Ferreira, conduzia uma motocicleta quando colidiu com um ônibus e foi arremessado para fora da pista. Ainda segundo a PM, a vítima morreu no local. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.