Homem morre e outro fica ferido após serem baleados em bar

Vítimas estavam em um bar quando três homens atiraram contra eles. Foto: arte/NE10

Um homem morreu e outro ficou ferido depois de serem baleados em um bar na cidade de Lajedo, no Agreste de Pernambuco, nessa sexta-feira (09).

De acordo com a Polícia Militar, os dois homens estavam no estabelecimento quando três homens chegaram a pés e anunciaram um assalto e atiraram contra as vítimas e em seguida fugiram. José Adelson de Araújo, de idade não informada, morreu no local. O outro homem, Adriano de Araújo Barros, de 26 anos, foi socorrido com um tiro no ouvido para um hospital local e depois tranferido para o Hospital da Restauração, no Recife, capital do estado. O estado de saúde dele é estável.

A polícia ainda não sabe a motivação e autoria do crime.