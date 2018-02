Possível reajuste na passagem de ônibus repercute em Caruaru

NE10 Interior

Usuários de transportes públicos reclamam do possível aumento da tarifa. Foto: reprodução/TV Jornal

O Conselho Municipal de Transportes (Comut) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, se reuniu nessa quinta-feira (08) para discutir o possível aumento no valor das passagens de ônibus na cidade junto com representantes das empresas de ônibus, dos sindicatos dos taxistas e mototaxistas e membros da sociedade. A reunião teve como propósito a apresentação do estudo de aumento tarifário para as empresas de ônibus que fazem transporte público na cidade.







A proposta inicial seria de que a tarifa de R$2,60 aumentasse para R$3,60. Mas a Destra, após a reunião, sugeriu que o valor fosse reajustado para R$3,15. O processo de reajuste vai seguir para o gabinete da Prefeita Raquel Lyra, que pode ou não sancionar a lei. O novo valor ainda não foi fechado, mas nas ruas não se fala em outra coisa. Usuários reclamam do possível aumento.

