Mototaxista é morto a tiros em João Alfredo

Vítima estava no carro com a família quando foram abordados. Foto: arte/NE10

Um mototaxista foi morto a tiros em João Alfredo, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (08).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve a idade revelada, estava em seu carro próximo ao Sítio Fundão, zona rural do município, com sua esposa e filho, quando foram interceptados por homens em outro veículo que começaram a atirar contra o mototaxista que desceu do carro e tentou fugir. Porém foi alcançado e morto a tiros. A esposa e o filho da vítima não ficaram feridos. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.