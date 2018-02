La Ursas animam Carnaval de São Caetano, no Agreste

NE10 Interior

La Ursas são a marca do Carnaval de São Caetano Foto: reprodução/TV Jornal

Mantendo viva a tradição de reverenciar as fantasias de ursos, como acontece há cerca de 50 anos, a cidade de São Caetano, no Agreste de Pernambuco, está nos últimos preparativos para o Carnaval. Na cidade, as La Ursas são famosas e desfilam pelas ruas.

