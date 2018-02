Homem é morto a tiros e mulher fica ferida em Caruaru

NE10 interior

Vítima estava dentro do carro com a noiva quando o crime aconteceu. Foto: Portal Agreste Violento

Um homem foi morto a tiros e uma mulher ficou ferida em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (09).

De acordo com a Polícia Militar, Wallace Lucas da Silva, de 19 anos, estava em um carro com a noiva, quando homens chegaram em uma moto e atiraram contra as vítimas. Wallace não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mulher foi atingida e levada para o Hospital Regional do Agreste e não corre risco de vida. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.