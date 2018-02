Feira de Artesanato movimenta comércio no Carnaval de Bezerros

NE10 Interior

As famosas máscaras dos Papangus vão ser vendidas na feira. Foto: Divulgação

O Carnaval de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, atrai uma multidão todos os anos. Em 2018, mais de 300 mil pessoas são esperadas para a Folia dos Papangus, que acontece de 10 a 14 de fevereiro.

Muitos moradores da cidade aproveitam os dias de festa para ganhar um dinheiro extra. No município, existe uma oportunidade para os artesãos. A Feira de Artesanato do Carnaval de Bezerros leva o trabalho de 26 expositores para locais e turistas de todos os lugares. Com o apoio do Sebrae, parte da estrutura dos 32 estandes já foram montados para a mostra de artesanato no município. “É uma oportunidade para os artesãos da região comercializarem os seus produtos e divulgarem aos turistas um pouco mais da nossa cultura local", destaca a analista do Sebrae, Amanda Santos.







Expositores da cidade e também de Ribeirão, Caruaru, Pesqueira, Recife e Olinda participam da iniciativa comercializando máscaras, brinquedos populares, bonecas de pano, artesanato indígena entre outros itens. A Secretaria de Turismo e Cultura do município estima que, durante o período carnavalesco, três milhões de reais circulem no comércio de maneira geral.