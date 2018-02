Drogas e celulares são apreendidos em presídio de Santa Cruz do Capibaribe

NE10 Interior

Foram encontrados 12 celulares e outros objetos. Foto: divulgação/Polícia Militar

Policiais do 24º Batalhão da Polícia Militar apreenderam drogas e celulares após revista no presídio de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar, no local, foram encontrados 12 celulares, 22 cachimbos e quatro armas artesanais, 19 carregadores, cinco fones de ouvidos, dois pendrives, um cartão de memória, dois chips de celular e uma porção de maconha dentro de uma garrafa de água sanitária. O material apreendido foi encaminhado à direção da unidade prisional.