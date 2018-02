Criminosos explodem agência bancária em Correntes

NE10 Interior

Agência fica localizada no centro da cidade do município. Foto: reprodução/Whatsapp

Criminosos explodiram uma agência bancária do Banco do Brasil em Correntes, no Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira (09).

De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu durante a madrugada no centro da cidade. Antes de realizarem a explosão, os criminosos renderam feirantes que chegavam na cidade. Os comerciantes iriam montar os bancos em um local que fica perto da agência. Enquanto alguns dos homens mantinham os feirantes reféns, os outros explodiam o banco. Durante a ação vários disparos de arma de fogo foram efetuados, o caso causou pânico entre a população. Em seguida os bandidos fugiram.

A polícia está realizando diligências na área. Ainda não há informações da quantia levada pelos bandidos.