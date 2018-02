Carnaval dos Idosos é realizado em Gravatá

NE10 Interior

A festa lembrou os antigos carnavais. Idosos curtiram a nostalgia. Foto: reprodução/TV Jornal

Em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, o Carnaval já começou. Nessa quinta-feira (08), foi realizado em o Carnaval dos Idosos. A festa lembrou os antigos carnavais, com blocos de ruas e até premiação para o rei e rainha da festa. Cerca de mil pessoas participaram do evento.

Veja na entrevista exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: