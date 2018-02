Bezerros está nos últimos preparativos para o Carnaval

NE10 Interior

Cidade está pronta para as festividades de Carnaval Foto: reprodução/TV Jornal

Considerado um dos maiores carnavais do interior do Estado, a cidade de Bezerros fica toda decorada com máscaras para receber muitos turistas. É o Carnaval dos Papangus, que está nos últimos preparativos para receber os foliões neste período.

