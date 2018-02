Confira o que abre e o que fecha no Carnaval em Caruaru

NE10 Interior

Unidades de saúde e locais de lazer vão funcionar. Foto: Reprodução/TV Jornal

A Prefeitura de Caruaru informou o que abre e o que fecha no Carnaval em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Unidades de saúde e pontos de lazer vão estar funcionando. De acordo com a assessoria, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: Serviços de urgência (como auxílio-funerário) funcionarão normalmente. A coleta domiciliar será normal na cidade. Não haverá a coleta na zona rural, voltando ao normal na quarta-feira de Cinzas. Os parques ambientais serão abertos de acordo com seus horários habituais.







Outros horários:

Saúde: USFs e Centros de Saúde estarão fechadas no período e reabrem na quinta-feira. UPAS ficam abertas 24h normalmente. Hospitais e Samu funcionam normalmente.

Serviços Públicos: Feiras de bairro e curral de gado funcionam normalmente.

Secretaria extraordinária da feira: Feira da Sulanca, não funciona na segunda de Carnaval (12).

Lazer: No domingo (11) e na terça (13), o espaço de lazer e ciclofaixa funcionarão normalmente, das 7h até as 19h.

Cultura: Os museus da cidade fecharão no sábado (10) e só reabrem na quinta-feira(15) às 8h.