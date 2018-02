Confira dicas de alimentação para brincar o Carnaval

Elton Braytnner NE10 interior

Prestar atenção em quais alimentos consumir é muito importante. Foto: Reprodução/Instagram

Para curtir o carnaval, é importante se preparar. Uma boa alimentação e cuidados com a ingestão de bebidas podem garantir muita disposição para encarar os dias de festa.

Os alimentos mais indicados para dar energia são os que possuem carboidratos. De acordo com o nutricionista Jefferson Arruda, esses alimentos são as principais fontes energéticas que podem ser encontradas na alimentação. Entre os que possuem absorção mais lenta, batata doce, macaxeira, inhame, banana comprida e também os simples, que possuem uma absorção mais rápida, como as frutas, pães integrais e tapioca, são opções. "Estes contribuem para uma propagação de energia por mais tempo", explica.

Nutricionista explica que para o processo de hidratação, os líquidos são fundamentais.Foto: Reprodução/Instagram

Para o processo de hidratação, os líquidos são fundamentais. O nutricionista explica que a hidratação é extremamente necessária para a manutenção de diversas funções corporais e também para regular a temperatura corporal em clima quente. Além de serem também um dos principais coadjuvantes no processo de excreção, processo onde os produtos residuais do metabolismo são eliminados do organismo pelos pulmões, rins e pele. Os líquidos energéticos são os sucos, e também as bebidas isotônicas, que são compostas por sódio, carboidratos, potássio, vitaminas e minerais. Então, muita água pra curtir hidratado.







O nutricionista destaca ainda que alimentar-se bem antes do carnaval é importante. Isso garante mais energia para a folia. Além deste benefício, outros podem ser adquiridos com a boa alimentação. "Minimiza os efeitos causados pelo álcool, ajuda na manutenção da pele (radiação solar), aumenta a produção de antioxidantes no corpo e melhora a imunidade", destaca.

Bebidas alcoólicas

Nos dias de festa, muitos foliões consomem bebidas alcoólicas. De acordo com o nutricionista, a moderação na hora de ingestão das bebidas é importante. Para evitar os malefícios da bebida, uma boa hidratação durante o consumo vai ajudar o corpo a excretar com mais facilidade o álcool do organismo. Além disso, as bebidas possuem valores calóricos. "Devem ser evitadas as bebidas ricas em açúcares para acompanhamento (sucos industrializados, energéticos) para que o valor calórico do mesmo não venha a aumentar", finaliza.