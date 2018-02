Confira a programação do Carnaval no interior

NE10 Interior

Em Limoeiro, no Agreste, a festa já começou e teve show da cantora Elba Ramalho no último domingo (04). Foto: Wilker Matos / Secretaria Executiva de Imprensa e Comunicação

No interior de Pernambuco, várias cidades vão contar com festas carnavalescas. Muitos shows, polos de animação e desfiles vão fazer a festa dos foliões no período de carnaval.

Em Bezerros, no Agreste, 90 atrações serão oferecidas em quatro palcos. Conhecido como “Folia do Papangu”, o evento já é uma tradição de vários anos na região e atrai diversos turistas de outras cidades e estados. O cantor Alceu Valença é um dos destaques da programação que começa no sábado (10) e vai até a terça-feira (13).

Ainda no Agreste, outras cidades vão contar com programações para o carnaval. Em Lagoa dos Gatos, o "Carnaval da Lagoa 2018 ", começa com o tradicional Bloco do Zé Pereira a partir das 19h, saindo do Bairro da Peteca até o pátio de eventos na Lagoa Maracajá. Em seguida, shows com a Orquestra Mexe com Tudo e encerrando o primeiro dia de festa com a Banda Vai D3. A folia segue até o dia 13 de fevereiro. Em Gravatá, a programação da terceira edição do Gravatá Jazz Festival para o carnaval terá início no sábado (10) e seguirá até a terça-feira (13). As apresentações serão no Pátio Chucre Mussa Zarzar e vão contar com nomes internacionais. Em Garanhuns, o carnaval será realizado de 10 a 13 de fevereiro. Os bairros Boa Vista e Magano serão polos de animação. O Parque Euclides Dourado também vai receber shows durante o período, com o Parque Musical.







Na cidade de Pesqueira, os festejos começam no dia 8 e seguem até 14 de fevereiro. O município é conhecido pela realização da Folia dos Caiporas. Blocos, bonecos gigantes, orquestras de frevo, trio elétricos e polos infantis vão fazer parte da evento. O cantor Elifas Junior será um dos destaques da programação. Em São Caetano, além da programação com shows, a festa de carnaval vai contar também com o concurso das La Ursas. Já em Limoeiro, a festa já começou e segue até a terça-feira (13) com shows, desfiles e orquestras.

Em São Caetano, no Agreste, desfile das La Ursas já é tradição. Foto: Assessoria/Divulgação

No Sertão, Petrolina conta com uma festa que vai ter cinco polos e mais de 50 atrações. Por lá, as atrações dos polos começam a partir de 10 de fevereiro, com mais de 50 atrações em três regiões da cidade. O principal será o Polo Orla. A grade de programação conta com mais de 90% de artistas da região do São Francisco. Os destaques são os cantores Xexéu (ex-Timbalada), Pedrinho Pegação, Douglas Pegador, a banda Voa Voa, além nomes do Vale do São Francisco como Jonathan Araujo, Trio Granah, Fabiana Santiago, Alan Cleber e Guerber Pereira.

Em Triunfo, a cantora Márcia Felippe e a banda de rock brasileiro Jota Quest são um dos destaques da programação do Carnaval dos Caretas que vai ter início no sábado (11) e segue até a terça-feira (13). A festa terá como homenageado o músico triunfense, Benedito Barbosa.