Confira a programação do Carnaval de Limoeiro

Festa atrai multidões na cidade. Foto: Wilker Matos / Secretaria Executiva de Imprensa e Comunicação

O carnaval de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, continua a todo vapor. A festa que já contou com o tradicional Baile Municipal no sábado (3) e o Bloco da Amizade no domingo (4), que contou com show da cantora Elba Ramalho, durante a semana pré-carnavalesca, agora conta com uma programação que vai até a terça-feira (13).

Confira a programação:

Quinta-feira (08)

Orquestra de Frevo

Sexta-feira (09)

Banda Só Zueira

Anjos do Forróm Elétrico

Sábado (10)

Orquestra de Frevo

Banda Pinguim

Banda Luará

Domingo (11)

Maracatu Tigre

Madiba Groove

Alex Ribeiro

Desfile de Agremiações

Segunda-feira (12)

Tribo Tupinambá

Tonny Reggae e Banda Madeira de Lei

Marrom Brasileiro

Terça-feira (13)

Swing é Massa

Maestro Lima Neto e Orquestra Metais

Desfile de Agremiações