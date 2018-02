Carnaval de São Caetano terá concurso de La Ursas

NE10 Interior

Concurso das La Ursas será um dos destaques do carnaval da cidade. Foto: Assessoria/Divulgação

O carnaval de São Caetano, no Agreste de Pernambuco, além da programação com shows, vai contar também com o concurso das La Ursas. A concentração será às 18h, na Rua 15 de Novembro, e cada grupo sairá em desfile até a Estação Ferroviária, no bairro Cabugá, onde haverá as apresentações. A programação terá início no sábado (10) e segue até a terça-feira (13).







De acordo com a assessoria da prefeitura, o concurso das La Ursas, os grupos que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugares receberão um prêmio em dinheiro.

Confira a programação:

Sábado (10)

Bloco do Zé Pereira

Jonas e Orquestra

Louro Silva e Banda

Domingo (11)

Desfile e Concurso das La Ursas

Segunda-feira (12)

MC Duh (matinê)

Banda Sakaneya

Curtição na Farra

Terça-feira (13)

Jonas e Orquestra (matinê)

Louro Silva e Banda

DJ Marcinho e Banda