Veja como continuar informado com o NE10 Interior no Facebook

NE10 interior

Foto: Reprodução/TV Jornal

Com as mudanças anunciadas no começo deste ano, o Facebook deve passar nas próxima semanas a implantar mudança no feed de notícias. Agora, você vai ver mais publicações de seus amigos e familiares e menos notícias e postagens das páginas que costuma seguir. Mas, calma! Se você quer continuar a ver as publicações do Portal NE10 Interior e TV Jornal e ficar bem informado também na rede social, tem jeito.







Você só precisa selecionar a opção 'Ver primeiro' na página do NE10 Interior (https://www.facebook.com/NE10interior/). Assim , você não vai deixar de ver as principais informações do dia em Pernambuco, no Brasil e no mundo.

Veja como ativar a função:

Como 'ver primeiro' o NE10 Interior no Facebook

Como 'ver primeiro' a TV Jornal Interior no Facebook