Unicórnio e sereia estão entre fantasias mais procuradas em Caruaru

Fantasia de unicórnio é uma das mais procuradas nesta época do ano Foto: reprodução/TV Jornal

O Carnaval está chegando e quem gosta da festa já fica preocupado com as fantasias que vai usar. Este ano, uma das mais procuradas em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, é a de unicórnio. Outras que nunca saem de moda são marinheiro, sereia, super heróis, etc.

