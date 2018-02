Caminhada incentiva doação de sangue em Caruaru

NE10 Interior

Foto: reprodução/TV Jornal

Uma caminhada foi realizada na manhã desta terça-feira (6) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, para incentivar a doação de sangue no período que antecede o Carnaval. Muita gente foi para as ruas para chamar a atenção para a importância dessa atitude que ajuda a salvar vidas.

