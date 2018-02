Câmeras flagram assalto em ponto de ônibus em Caruaru

NE10 Interior

Assalto aconteceu em plena luz do dia. Foto: Reprodução vídeo

Imagens feitas por câmeras de segurança registraram o momento em que assaltantes descem de um veículo em plena luz do dia e roubam as pessoas que estavam em um ponto de ônibus esperando o transporte coletivo em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa segunda-feira (05).

No vídeo é possível ver que os assaltantes roubam os pertences das vítimas. O ponto de ônibus fica na rua Alferes Jorge, no bairro Indianópolis.

Veja o vídeo: