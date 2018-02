Vídeo mostra momento de acidente em cruzamento de Caruaru

NE10 Interior

Câmeras de segurança mostraram momento do acidente Foto: reprodução/TV Jornal

Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento de um acidente grave ocorrido nesse domingo (4) no cruzamento das ruas Laudelino Rocha com a Avenida José Veríssimo, no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma caminhonete branca seguia pela Laudelino Rocha quando um carro cinza veio em alta velocidade pela Avenida José Veríssimo e colidiu com o veículo no cruzamento das duas vias.







Ainda segundo o Samu, o motorista do carro ficou ferido. Elias Henrique de Lima, 42 anos, ficou preso às ferragens do veículo. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional do Agreste (HRA). Não há informações sobre o estado de saúde.