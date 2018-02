População denuncia falta de medicamentos na Farmácia do Estado em Caruaru

NE10 Interior

Remédios deveriam ser distribuídos de forma gratuita, mas não estão disponíveis para a população Foto: reprodução/TV Jornal

A população de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, denuncia a falta de medicamentos nas farmácias do município e do Estado. Os remédios deveriam ser distribuídos de forma gratuita, mas não estão disponíveis para os moradores.

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: