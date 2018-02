Carnaval: confira como foi o Baile Municipal de Bezerros

NE10 Interior

16º Baile Municipal de Bezerros foi no último sábado Foto: reprodução/TV Jornal

O município de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, tem uma das maiores festas de Carnaval do Estado. Nesse fim de semana, foi a vez do tradicional baile municipal. As pessoas usam a criatividade, vestem a fantasia e se divertem entre amigos.

