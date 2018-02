Caminhada é realizada para incentivar doação de sangue em Caruaru

NE10 Interior

Captadora do Hemope Caruaru, Maria Menezes, explica como será a caminhada Foto: reprodução/TV Jornal

O Hemope realiza uma caminhada nessa terça-feira (6), às 8h, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, para incentivar a doação de sangue na cidade. A concentração é no Hemope, com destino ao Marco Zero da cidade. Na chegada, a banda da Polícia Militar faz apresentação.

Saiba mais informações na entrevista da captadora do Hemope Caruaru, Maria Menezes, exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: