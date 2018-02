Prefeitura de Caruaru paga cachê de artistas do São João 2017

NE10 Interior

Cerca de 45 artistas que participaram do São João 2017 não receberam cachês Foto: divulgação/Prefeitura de Caruaru

A Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, anunciou nesta sexta-feira (2) o pagamento dos cachês de 45 artistas que se apresentaram no São João de 2017. De acordo com a prefeitura, o débito de R$ 1,5 milhão faz parte do convênio de R$ 2,5 milhões assinado com a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) em junho do ano passado. O repasse não foi realizado.

Os valores irão liquidar a dívida com artistas como Bell Marques, Gabriel Diniz, Lenine, Petrúcio Amorim e Orquestra Contemporânea de Olinda. A prefeitura afirmou que está entrando em contato com os artistas para que enviem as documentações necessárias e os pagamentos possam ser realizados.







Segundo a prefeitura, no ano passado a Fundação de Cultura já havia arcado com R$ 1 milhão em pagamentos. Durante o evento de anúncio da decisão, a prefeitura informou que em 2018 os cachês serão pagos com recursos próprios. O NE10 Interior solicitou nota ao Governo do Estado, mas até a última atualização desta matéria não havia recebido retorno.