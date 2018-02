Confira debate sobre a Educação na Rádio Jornal Caruaru

NE10 Interior

O Secretário de Educação de Caruaru, Rubenildo Moura, foi um dos entrevistados. Foto: Reprodução/TV Jornal

O Secretário de Educação de Caruaru, Rubenildo Moura, junto com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Caruaru (Sismuc), Eduardo Mendonça, estiveram na Rádio Jornal Caruaru com o professor José Urbano para debater sobre educação. Entre os assuntos: a valorização da educação, plano de educação para o município da Prefeita Raquel Lyra e valorização da educação.

Confira a íntegra da entrevista: