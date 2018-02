Confira como será o esquema de segurança para o jogo do Central em Caruaru

NE10 Interior

Biesp cuidará da segurança interna do jogo e a Polícia Militar da segurança externa. Foto: Reprodução/TV Jornal

Polícia Militar pretende aumentar o esquema de segurança para o fim de semana em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Além do jogo entre Sport e Central no Lacerdão, que acontece neste sábado (03), alguns blocos carnavalescos estarão acontecendo pela cidade no sábado e no domingo (04). De acordo com chefe de planejamento do Batalhão Integrado Especializado de Policiamento do Interior (Biesp), Capitão Felipe Barros, esquemas de segurança internos estão sendo planejados. A Polícia Militar cuidará da segurança externa do jogo.

