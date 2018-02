Apresentador Fernando Rodolfo da TV Jornal participa da campanha de doação de sangue

NE10 Interior

Doações podem ser realizadas no Hemope Caruaru. Foto: Reprodução/TV Jornal

Teve início no dia 29 de janeiro e segue até esta sexta-feira (02), a campanha "Juntos Pela Vida" promovida pela TV Jornal em parceria com o Hemope de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O objetivo da campanha é conscientizar a importância das pessoas para a doação de sangue.







A campanha terá um espaço personalizado no cenário do programa "O Povo na TV", onde um grande coração será preenchido enquanto a campanha avança. Atualmente o estoque da unidade está muito baixo e o tipo que mais se precisa é o 'AB+'. De acordo com a captadora do Hemope, Maria José, a parceria com a TV é muito importante. O apresentador do "TV Jornal Notícias", Fernando Rodolfo, já fez sua contribuição.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: