Quinta-feira é marcada pela volta às aulas para alunos da rede particular

Alunos da rede particular voltaram às aulas nesta quinta-feira Foto: reprodução/TV Jornal

Esta quinta-feira (1º) foi dia de volta às aulas para os alunos da rede particular de ensino de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Com o início do ano letivo, foi grande a movimentação próximo às escolas. Além disto, as instituições promoveram grande recepção para receber os estudantes.

