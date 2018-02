PRF apreende 25,5 mil maços de cigarro na BR-104, em Caruaru

NE10 Interior

Foram encontradas 51 caixas do produto, que é de origem paraguaia. Foto: Polícia Rodoviária Federal

Uma carga de 25.500 maços de cigarro foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (31).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes realizavam uma fiscalização no quilômetro 57 da rodovia, quando deram ordem de parada ao veículo com placas da Paraíba. Ao verificar o interior da van, foram encontradas 51 caixas do produto, que é de origem paraguaia. Um dos passageiros assumiu a propriedade da mercadoria e informou que havia contratado o motorista para fazer o transporte dos cigarros. Ainda segundo a PRF, a mercadoria não possuía nota fiscal e era transportada por três homens no veículo.







Os suspeitos foram encaminhados junto com a carga à Delegacia de Polícia Federal em Caruaru. Eles devem responder pelo crime de contrabando, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão.