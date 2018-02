Prefeitura divulga programação oficial do Carnaval em Bezerros

Folia do Papangu

A programação completa do Carnaval de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, foi divulgada nesta quinta-feira (01).

Durante uma reunião que aconteceu na prefeitura do município, a programação oficial foi apresentada, onde 90 atrações serão oferecidas em quatro palcos. Conhecido como “Folia do Papangu”, o evento já é uma tradição de vários anos na região e atrai diversos turistas de outras cidades e estados.

Confira a programação:

PALCO 1 – QG

10/02 (Sábado)

21:00 BANDA NATHYBLUE

23:00 ELIFAS JR.

11/02 (Domingo)

10:00 RENAN CRUZ E BANDA

12:00 BANDA CULÉ DE XÁ NO RITMO DO FREVO

14:00 HENRIQUE BARBOSA

16:00 ALCEU VALENÇA

18:00 LEO VIBE

20:00 BANDA VICE VERSA

22:00 OFICINA AGRESTE

12/02 (Segunda)

11:00 BANDA O PELOTÃO

13:00 BENIL

15:00 BANDA SANTA CLARA

17:00 BANDA SOM BRASIL

19:00 SPOK FREVO ORQUESTRA

21:00 BANDA FORRÓ TOPADO

23:00 ANDRÉ CANTOR







13/02 (Terça)

11:00 LUIZINHO MORENO

13:00 BANDA TÁ DE BOA

15:00 LADY FALCÃO

17:00 ALMIR ROUCHE

19:00 BANDA FARRA DAS TOPS

21:00 HIGOR HENRIQUE

23:00 BANDA MEGA PLAY

PALCO 2 – CULTURAL

07/02 (Quarta)

21:00 ORQUESTRA BALANÇO TROPICAL

08/02 (Quinta)

16:00 ORQUESTRA BLACK TIE

09/02 (Sexta)

17:00 A BARCA MALUKA

10/02 ((Sábado)

21:00 ORQUESTRA MAESTRO DUDA

11/02 (Domingo)

10:00 RODRIGO RAPOSO

12:00 MAESTRO FORRÓ

14:00 BANDA PINGA FOGO

16:00 D’BREAK

18:00 ORQUESTRA 100% MULHER

20:00 CARLINHOS NOVA

12/02 (Segunda)

12:00 BANDA SOM E POESIA

14:00 PATUSCO

16:00 CIEL SANTOS

18:00 ORQUESTRA BLACK TIE

20:00 JÔ QUIRINO

13/02 (Terça)

12:00 DUDU DO ACORDEON

14:00 SOM DA TERRA

16:00 ED CARLOS

18:00 WALTER LINS

20:00 ORQUESTRA TUPY

14/02 (Quarta)

21:00 BIG BAND A NORDESTINA

PALCO 3 – CENTENÁRIA

11/02 (Domingo)

09:00 CONCURSO DOS PAPANGUS

12:00 EDUARDO VELOSO

14:00 ORQUESTRA CONTEMPORÂNEA DE OLINDA

16:00 ORQ. FREVO E CIA

18:00 CARLINHOS MELO

12/02 (Segunda)

12:00 BANDA RECANTO DE BAR

14:00 OFICINA AGRESTE FREVO

16:00 MAZAMORRA

18:00 RETRODAC

13/02 (Terça)

12:00 OS THALENTOS

14:00 BANDA TCHIKERÊ

16:00 PATRICIA ALVES E BANDA

18:00 IVO COWBOY

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO

11/02 (Domingo)

09:00 ORQUESTRA CÔNEGO ALEXANDRE

12:00 ANDERSON ALVES

15:00 CAMILA LIRA

FORRÓ DO PAPANGU

ZEZÉ E ZEZITA

11/02 (Domingo)

10:00 ZEZÉ E ZEZITA

12:00 GENILZA DO ACORDEON

14:00 MANOEL DA CONCERTINA

16:00 RINALDO XAVIER

18:00 MARCOS MONTEZ

20:00 DEDINHO E SEU REGIONAL

22:00 CABILA E TAMBORETE DE FORRÓ

12/02 (Segunda)

12:00 TRIO ASA BRANCA

14:00 FORRÓ CHINELO DE PALHA

16:00 NILDO SANFONEIRO

18:00 GENILZA DO ACORDEON

20:00 DEDINHO E SEU REGIONAL

13/02 (Terça)

12:00 FORRÓ CABRAS DA PESTE

14:00 ZEZÉ E ZEZITA

16:00 TRIO LAMPIÃO DE GÁS

18:00 MANOEL DA CONCERTINA

20:00 RINALDO XAVIER

PALCO 4 – ESPAÇO FREVO

11/02 (Domingo)

10:00 ORQUESTRA 91

12:00 ORQUESTRA DO TARSO

14:00 ORQUESTRA DO RAIMUNDO

16:00 ORQUESTRA AMIGOS DO FREVO

12/02 (Segunda)

10:00 ORQUESTRA FREVARTE

12:00 ORQUESTRA VASSOURINHAS

14:00 ORQUESTRA FREVO E CIA

16:00 AMIGOS DO FREVO

13/02 (Terça)

10:00 ORQUESTRA ABAS DA SERRA

12:00 ORQUESTRA DO BIU

14:00 ORQUESTRA DO RONALDINHO

16:00 ORQUESTRA CÔNEGO ALEXANDRE