Confira o calendário de abastecimento para Caruaru em fevereiro

Calendário segue com cinco dias com água e 15 sem. Foto: Divulgação

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) divulgou nesta quinta-feira (01) o calendário de abastecimento para Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no mês de fevereiro. Segundo a Compesa, não houve alterações em relação ao rodízio de dezembro: cinco dias com água e 15 sem. De acordo com a Compesa, está em vigor o período de abastecimento para o setor 1, seguindo até a manhã do dia 4. O calendário segue com cinco dias com água e 15 sem.

Confira o calendário: