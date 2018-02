Confira a programação dos tradicionais bailes municipais do interior

NE10 Interior

Banda Babado Novo está na programação dos três bailes Foto: divulgação

O fim de semana será de comemoração no interior do estado, às vésperas do Carnaval. Em três cidades irão acontecer os tradicionais bailes municipais.

Em Santa Cruz do Capibaribe, durante o Carnaval da Moda, será realizado o 6º Baile Municipal, no Clube Ipiranga. Este ano, a festa será na sexta-feira (2), e vai contar com uma Caminhada do Frevo e apresentações da Orquestra Novo Século e da banda Babado Novo. O tema deste ano é "Vista a camisa da solidariedade", já que a renda do evento será revertida para entidades que trabalham com crianças, adolescentes e idosos. A homenageada será Neide Andrade, foliã conhecida no município.

Já em Belo Jardim, no sábado (3), acontece a 18ª edição do Baile Municipal, que terá como tema "A Taça do Mundo é nossa", em comemoração à Copa do Mundo, que acontece em junho na Rússia. A festa vai contar com atrações como a banda Babado Novo, Patusco e Orquestras de frevo. O baile será realizado na Companhia do Lazer, que fica às margens da PE-180, os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 200.







E em Bezerros, Terra dos Papangus, acontece no sábado (3) a 16ª edição do Baile Municipal. Este ano, o evento será no Centro Literário Rui Barbosa, às 21h. A animação ficará por conta das bandas Babado Novo, Geraldinho Lins e a Orquestra Cônego Alexandre.

O homenageado da edição será o músico João Machado, popularmente conhecido como "Joãozinho da Água". Violonista canhoto, ele é um dos artistas de Bezerros remanescente das antigas serestas de rua, carnavais de pau e corda com violões e cavaquinhos, que acompanhavam as troças nas décadas de 1950 e 1960.

Os ingressos custam a partir de R$ 40. Mesas e camarotes também podem ser adquiridos no local. O camarote vai custar R$ 1 mil, mesa interna R$ 300 e mesa externa R$ 200.