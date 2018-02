Cai número de homicídios no mês de janeiro em Caruaru

NE10 Interior

Delegada Sérvulla Bezerra e subcomandante do Biesp, Flávio Bantim, participaram de entrevista Foto: reprodução/TV Jornal

O número de homicídios caiu mais de 50% no mês de janeiro de 2018 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Enquanto no ano passado foram registrados 21 crimes de morte no primeiro mês do ano, em 2018 a quantidade caiu para dez. Os números positivos são atribuídos, principalmente, à chegada do 1º Batalhão Integrado de Policiamento (Biesp) na cidade.







As investigações da Polícia Civil contribuem para a prisão dos suspeitos de cometer os crimes. O subcomandante do Biesp, major Flávio Bantim, e a chefe da Divisão de Homicídios de Caruaru, Sérvulla Bezerra, participaram de entrevista no "Povo na TV", da TV Jornal Interior, para falar sobre os números.

Confira: