Vídeo mostra chegada de carros de criminosos em Taquaritinga do Norte

Esta já é a quinta vez que a agência do Banco do Brasil é assaltada Foto: reprodução/TV Jornal

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois carros que teriam sido utilizados no assalto a uma agência bancária e um posto de atendimento de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, chegaram à cidade. Esta já é a quinta vez que a agência do Banco do Brasil é assaltada. O caso é investigado.

Veja na reportagem do "Nosso Dia", da TV Jornal Interior: