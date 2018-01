Celulares das lojas serão cadastrados no Alerta Celular em Caruaru

NE10 Interior

Cadastro dos aparelhos será realizado no ato da compra Foto: reprodução/TV Jornal

Um dos tipos de roubos mais comuns é o de aparelhos celulares. A Secretaria de Defesa Social (SDS) desenvolveu um sistema que aumenta as chances de recuperar os celulares roubados. A novidade é que a polícia e as entidades do comércio de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, fizeram uma parceria para realizar o cadastro dos aparelhos.

Veja na reportagem do "Nosso Dia", da TV Jornal Interior: