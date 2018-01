MPPE recomenda suspensão de festas carnavalescas de Frei Miguelinho

NE10 Interior

Festas do município estão suspensas no momento. Foto: Reprodução/TV Jornal

Servidores da Saúde e da Educação do município de Frei Miguelinho, no Agreste de Pernambuco, reclamam da falta de pagamento dos salários por parte da prefeitura. Por causa disso, as festividades carnavalescas no município foram suspensas pelo Ministério Público de Pernambuco. De acordo com o secretário de saúde do município, Nelson Júnior, os pagamentos estão atrasados porque o governo do estado não está repassando o dinheiro da saúde. As festividades estarão suspensas até que que a atual gestão da cidade cumpra os compromisso com os funcionários públicos.

