Comércio de Caruaru espera aumento de 4% no período de carnaval

Setores mais procurados são os de acessórios, decoração e tecidos. Foto: Reprodução/TV Jornal

O carnaval terá início no dia 10 de fevereiro e o comércio de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, segue com boas expectativas. Segundo a diretora de marketing da Câmara de Dirigentes Lojistas de Caruaru (CDL), Roberta Costa, em Pernambuco espera-se que cerca de 1,7 milhão de turistas visitem cidades como Recife e Olinda. Ainda segundo a diretora, estima-se que seja arrecadado 1,2 bilhão de reais. O período ainda aumenta as vendas de acessórios para o verão.

Em Caruaru, segundo a CDL, os setores mais procurados são os de acessórios, decoração e tecidos (devido as fantasias). Porém, a expectativa para o comércio de modo geral, é de que haja um crescimento de até 4% em relação ao ano passado.







Feira

A Feira da Sulanca é uma das mais procuradas para as vendas dessas mercadorias. O Sindicato dos Sulanqueiros, garantiu que algumas feiras deste mês já apresentaram resultados positivos. A expectativa é boa para quem negocia moda praia e produtos de carnaval. De acordo com a Secretaria de Serviços públicos, para a feira do dia 05, são aguardados 12 mil feirantes, cerca de 150 ônibus e vans.